Kubo dal Real Madrid al Villarreal: prestito secco, è ufficiale (Di lunedì 10 agosto 2020) Madrid, Spagna, - Il Real Madrid ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il VillarReal per il prestito di Takefusa Kubo . L'ala giapponese di 19 anni si appresta a vivere un'altra esperienza in ... Leggi su corrieredellosport

Corriere dello Sport.it

TORINO - L'attaccante giapponese Takefusa Kubo giocherà la prossima stagione con la maglia del Villarreal. Il calciatore arriva in prestito dal Real Madrid. Nella scorsa stagione Kubo, classe 2001, ha ...MADRID (Spagna) - Il Real Madrid ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Villarreal per il prestito di Takefusa Kubo. L'ala giapponese di 19 anni si appresta a vivere un'altra esperienza in ...