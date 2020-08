Inter, Marotta: “Spero di continuare questo cammino. Pirlo? Scelta coraggiosa” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Il mio desiderio in questa notte è che la stella più importante sia la stella della squadra per continuare in questo cammino e in questa crescita che abbiamo sottolineato e che ci ha portato all’epilogo di questa manifestazione con grande soddisfazione e merito. Per noi questo è un appuntamento importante che cercheremo di onorare nel migliore dei modi, è una competizione importante. E’ una crescita continua rispetto al passato recente”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell‘Inter, Giuseppe Marotta, nell’immediata vigilia del match contro il Bayer Leverkusen valevole per i quarti di finale dell‘Europa League 2019/2020. “Il Bayer è una squadra diversa rispetto al Getafe – ha ... Leggi su sportface

