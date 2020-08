Inter-Leverkusen 2-1, le pagelle: Lukaku dominante. Eriksen, che ingresso! (Di lunedì 10 agosto 2020) Vittoria dei nerazzurri che si guadagnano così la semifinale d'Europa League contro Shakhtar Donetsk o Basilea Leggi su 90min

OptaPaolo : 49 - Tra le squadre qualificate ai quarti di finale dell'#EuropaLeague 2019/20 l’Inter ha il duo che ha segnato di… - SkySport : INTER-BAYER LEVERKUSEN 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (15’) ? #Lukaku (21’) ? #Havertz (25’) ? L’INTER IN SEMIFI… - Eurosport_IT : INTER MISSIONE COMPIUTA: SEMIFINALE ? Bastano le reti del primo tempo di Barella e Lukaku per superare il turno ed… - sportface2016 : #InterLeverkusen, #Barella si toglie qualche sassolino dalle scarpe: 'Abbiamo dimostrato a chi parla che siamo un g… - MarNelant : @kravotz Cmq, il gioco dell'Inter è il vecchio catenaccio, tutti chiusi dietro per poi dare la palla al frigo a due… -