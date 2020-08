Inps, due dei cinque deputati “furbetti” non hanno ottenuto il bonus (Di lunedì 10 agosto 2020) Solo tre dei cinque deputati avrebbero incassato il bonus per partite Iva Soltanto tre deputati avrebbero incassato il bonus per partite iva e autonomi messo a disposizione dal Governo per fronteggiare la crisi innescata dal Coronavirus, ma in cinque lo avrebbero comunque richiesto, insieme a circa 2mila politici tra amministratori locali e regionali. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Tra i beneficiari, ci sarebbero due deputati della Lega e uno del M5S, mentre un leghista e un parlamentare di Italia Viva accusati di aver avanzato la propria richiesta come se fossero “lavoratori autonomi” non lo avrebbero ottenuto. Intanto, nelle scorse ore, il vicepresidente della Camera di Italia Viva, Ettore Rosato, ha negato qualsiasi ... Leggi su tpi

aggiungendo che nell’Inps è stato avviato un audit interno su chi abbia fatto uscire la notizia. Intanto, da ieri la Lega ha avviato verifiche interne. L’attenzione del partito di via Bellerio si ...

Bonus partite Iva, i parlamentari sono tre. E Italia viva non c'è

E' un po' come la storiella dei "quattro evangelisti che erano tre e io ne ricorso due: San Marco". I cinque deputati che secondo l'Inps avrebbero beneficiato del bonus da 600 euro destinato ai ...

