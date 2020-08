Infortunio Sanchez: le condizioni dell’attaccante dell’Inter (Di lunedì 10 agosto 2020) Infortunio Sanchez: le condizioni fisiche dell’attaccante dell’Inter, dolorante al flessore della coscia destra in Europa League Alexis Sanchez si è infortunato al flessore della coscia destra durante i quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Le condizioni fisiche dell’attaccante dell’Inter verranno monitorate nelle prossime ore dallo staff medico. In forte dubbio l’eventuale presenza in semifinale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

