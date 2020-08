Grecia, piogge ed inondazioni: 5 morti e 1 disperso sull’Evia (Di lunedì 10 agosto 2020) In Grecia si contano almeno 5 morti e 1 dispoerso, a causa delle inondazioni e piogge torrenziali che stanno devastando l’isola di Evia In Grecia la situazione maltempo è drammatica. Ad Atene sarebbero almeno 5 le vittime, tra cui un bambino, a causa delle fitte piogge torrenziali e delle inondazioni che stanno interessando l’isola di Evia. L’isola si trova non lontana dalla costa, a circa 100 chilometri a nord-est di Atene. All’appello manca anche una persona che tutt’ora risulta essere dispersa. La massiccia presenza delle precipitazioni ha raso al suolo decine di case e reso impraticabili alcune strade. Con le vie di comunicazione interrotte e gran parte delle abitazioni prese di mira, L’Evia, chiamata anche Eubea, sta ... Leggi su zon

