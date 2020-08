Future USA moderatamente positivi (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Future USA positivi in attesa dell’avvio di Wall Street, che sconta ancora il dilagare dei contagi di Covid-19 e le tensioni USA-Cina, in attesa del riavvio delle trattative sul commercio a Ferragosto. Scarso impatto positivo dai dati cinesi sull’inflazione ed i prezzi alla produzione. Il contratto sul S&P 500 avanza dello 0,09% a 3.347,88 punti e quello sul Dow Jones dello 0,31% a 27.419, mentre il Future sul Nasdaq guadagna lo 0,04% a 11.127 punti. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Future USA positivi in attesa dell'avvio di Wall Street, che sconta ancora il dilagare dei contagi di Covid-19 e le tensioni USA-Cina, in attesa del riavvio delle trattative sul commerci ...

