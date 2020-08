Focus ascolti: l'estate 2020 in tv, Rai1 e Italia1 su, tutte le altre reti giù (Di lunedì 10 agosto 2020) L'estate televisiva, questa strana estate 2020 è in pieno svolgimento e in attesa di scoprire come sarà il mese di agosto, fra vacanze mordi e fuggi e fermi più o meno bilanciati da questo virus che sembra non mollare, anzi tutt'altro, vediamo con la nostra rubrica speciale di Focus ascolti le medie delle 7 reti generaliste italiane.I dati partono dalla fine del mese di giugno e si fermano ai primi giorni di agosto e ora partiamo dal dato del totale giornata-totale individui. Come da titolo, le uniche due reti che fanno segnare il segno più sono quelle che hanno il numero 1, ovvero la prima rete della televisione pubblica e Italia1, la rete cadetta di casa Mediaset. pubblicato su TVBlog.it 10 agosto 2020 ... Leggi su blogo

con 5.380.000 spettatori per uno share del 28.4%. Briciole per I Migliori dei Migliori Anni con Carlo Conti che ha chiuso la prima serata con 1.652.000 spettatori pari al 10.4% di share. In generale, ...

Ascolti del 7 agosto: oltre 5 milioni di spettatori per Juventus-Lione

Canale 5 Juventus-Lione: 5.380.000 spettatori, 28,4% di share. Rai1 I Migliori dei Migliori Anni: 1.652.000 spettatori, 10,4% di share. Rai2 Il circolo degli inganni: 902.000 spettatori, 4,8% di share ...

