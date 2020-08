Exit poll Bielorussia: Lukashenko sfiora l’80% (Di lunedì 10 agosto 2020) Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko avrebbe raggiunto, stando a quanto emerge, il 79,7% dei voti alle presidenziali: è quanto viene fuori dal un Exit poll generato su richiesta della tv Mir. A tali indizi di voto la principale candidata d’opposizione alle presidenziali in Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya, non vuole credere. “Credo ai miei occhi – ha dichiarato – e vedo che la maggioranza è con noi”. Exit poll Bielorussia: Lukashenko verso l’80%: scontri a Minsk Nello stesso momento, sempre in Bielorussia, sono andati in scena degli scontri, nella fattispecie a Minsk: dei manifestanti sono stati feriti. Il tutto si sarebbe scatenato a seguito della diffusione delle ... Leggi su italiasera

fattoquotidiano : Elezioni in Bielorussia, exit poll assegnano la vittoria a Lukashenko con l’80%. Tensione nel Paese e rischio brogli - SkyTG24 : Elezioni Bielorussia, secondo gli exit poll Lukashenko in testa con quasi l'80% dei voti - eziomauro : Presidenziali in Bielorussia, gli exit poll assegnano la vittoria a Lukashenko. Ma la tensione è al… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Elezioni in #Bielorussia, exit poll assegnano la vittoria a #Lukashenko con l’80%. Tensione nel Paese e rischio brogli h… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Elezioni in #Bielorussia, exit poll assegnano la vittoria a #Lukashenko con l’80%. Tensione nel Paese e rischio brogli h… -