Esplosione a Beirut, trovati altri 5 corpi tra le macerie: proseguono le ricerche dei dispersi (Di lunedì 10 agosto 2020) I soccorritori che stanno scavando tra le macerie del porto di Beirut, devastato dalla duplice Esplosione di martedì, hanno trovato altri cinque corpi senza vita. Lo rende noto l’esercito libanese, impegnato a scavare tra i detriti insieme alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco e alle squadre inviate dalla Russia e dalla Francia. In una nota dell’esercito rilanciata dall’agenzia di stampa Nna si legge che proseguono le ricerche per individuare altri dispersi.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

