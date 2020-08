“Ero pronto a sparare”. Ladri in casa di Francesco Facchinetti, la rabbia del cantate: “Cosa ha dovuto subire mia moglie” (Di lunedì 10 agosto 2020) ‘Non approvo il Far West ma se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori”. E’ quanto scrive Francesco Facchinetti sul suo profilo Instagram parlando dello shock subito in seguito a un furto avvenuto qualche mese fa nella sua villa in provincia di Como, durante le riprese della serie ‘The Facchinettis’. Le immagini del furto e il racconto del cantante sono stati trasmesse ieri su Real Time. ”La mia famiglia è la mia vita e per la mia famiglia sono pronto a donare la mia di vita. Pochi mesi fa, mi sono entrati i Ladri in casa e non mi vergogno di dire che avrei ucciso per difendere le persone che amo”, scrive Facchinetti postando un foto che lo ritrae con la moglie e i due figli. “Se entri in ... Leggi su caffeinamagazine

