Beirut fa il conto dei danni (Di lunedì 10 agosto 2020) Beirut ritorna alla ribalta per la grande esplosione che ha distrutto il porto e un quinto della città. La presenza del nitrato di alluminio - altamente esplosivo - nel porto da anni è la punta di un iceberg di una cattiva amministrazione. Dopo anni di impegno militare nel respingere gli sconfinamenti dalla Siria e la presenza di un milione di rifugiati il paese è provato. A Beirut dopo la grande esplosione si inizia a trarre le prime conclusioni. Innanzitutto si cerca ancora tra le (...) - Attualità / Libano, Esplosione, Beirut Leggi su feedproxy.google

borghi_claudio : Come temevo dopo il conto delle vite a #Beirut ci sarà il conto dell'arte distrutta. - Vivodisogniebas : RT @fattoquotidiano: LA RICERCA DEI DISPERSI Risucchiati nel cratere dell'esplosione. Il conto delle vittime dell’esplosione nel porto di B… - nadia96966280 : RT @FedericoDezzani: La Francia di Macron non è credibile come protettrice del Libano. Non dimentichiamo che Beirut paga anche il conto sal… - CTAMELLINI : RT @TrombettaLorenz: #beirut Sono vivo. Ma le schegge hanno ferito i miei più cari.Vivi per miracolo. Pensavo di averne viste tante. Oggi s… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: LA RICERCA DEI DISPERSI Risucchiati nel cratere dell'esplosione. Il conto delle vittime dell’esplosione nel porto di B… -