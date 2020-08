Xbox 20/20: il nuovo appuntamento con Series X (Di domenica 9 agosto 2020) Phil Spencer ha parlato recentemente di Xbox 20/20, un nuovo evento su Series X. L’appuntamento sarà dedicato a questioni tecniche e non solo Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, alcuni giorni fa, come vi avevamo riportato, aveva preannunciato un nuovo showcase per la prossima console della casa di Redmond. Ebbene, quello di cui vi parliamo oggi è invece l’Xbox 20/20, anche questo incentrato su Series X. Questo appuntamento, nonostante sia diverso dallo showcase dei titoli first party, si preannuncia comunque decisamente interessante, ecco perché. Di cosa si parlerà nell’Xbox 20/20? Questo mese ci sono ottime novità per il pubblico fidelizzato di casa Microsoft. ... Leggi su tuttotek

In attesa di capire se riceveremo ulteriori sorprese a tema nextgen nel corso della prossima puntata del talk show di Animal Crossing con Phil Spencer, Microsoft conferma la propria partecipazione all ...

