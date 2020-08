Tuttosport: L’arrivo di Pirlo alla Juve potrebbe complicare l’affare Milik (Di domenica 9 agosto 2020) Quella di ieri contro il Barcellona è stata per alcuni azzurri la partita degli addii. Lo è stato sicuramente per Callejon e molto probabilmente anche per Milik, anche se, scrive Tuttosport, si complica il suo accordo con la Juventus Quella di ieri sera è stata l’ultima partita di Callejon dopo 7 anni di Napoli e pure per Milik sta per essere pronunciata la parola fine. L’attaccante polacco ha da tempo trovato un accordo con la Juventus, ma ora nel clan bianconero faranno una riflessione: con l’arrivo di Pirlo ci sarà ancora il gradimento per un calciatore che era stato scelto dall’ormai ex Sarri? Il Napoli non va di fretta ed aspetta sviluppi sull’argomento, se poi verso la fine di settembre ancora non si sarà prodotto il ... Leggi su ilnapolista

