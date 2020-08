Potenza, il Consorzio verso il crac. Stop a stipendi e servizi? (Di domenica 9 agosto 2020) Potenza - stipendi e servizi che possono saltare in pieno agosto. L'ombra del crac si allunga minacciosa sul futuro del Consorzio Asi di Potenza. Si allunga come avviene da anni ormai, ma con una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

"Querce abbattute, gravi violazioni"

Decine di querce secolari sono state abbattute lungo gli argini del Potenza (nel tratto tra Potenza Picena e Porto Recanati) per i lavori di riduzione del rischio idraulico avviati dalla Regione. Ma c ...

