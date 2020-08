Pirlo si prende la Juve: “Sono pronto per questa fantastica opportunità” (Di domenica 9 agosto 2020) Il nuovo allenatore bianconero commenta la scelta di Andrea Agnelli: «Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia». Sui social arriva il benvenuto degli ex compagni e il capitano Chiellini rilancia: «Stagione difficile, voglio continuare a vincere” Leggi su lastampa

It_Tre : #Pirlo #Pirlolandia Ma a voi vi risulta che il Maestro prende come vice uno che ha vinto tutto con il Mantova? (Da… - FatimaDjire : Pirlo si prende la Juve: “Sono pronto per questa fantastica opportunità” - LorenzoMarmorat : @pisto_gol @Pirlo_official qua pure parla di te. Ti prende un po’ per il culo ma nel 2006 era pronto a farti i chinotti. - eltrinche8 : @pach_1984 @Pirlo_official per fortuna sono in ferie, non prende qsvs - 92Costantino : Capisco che vi piace fare le vittime (mi riferisco ai ritardati del #Crisinter), ma se l'#Inter avesse chiamato… -