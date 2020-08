Nascar: in Michigan Harvick senza rivali in gara 1 (Di domenica 9 agosto 2020) È stata una gara per il secondo posto . Così ha spiegato un rassegnato Kyle Busch al termine della Firekeepers Casino 400, prima gara del weekend 'doppio' della Nascar al Michigan International ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

autosprint : #Nascar: in Michigan #Harvick senza rivali in gara 1 ?? - StockCarLiveITA : Il programma di oggi in Michigan: 22:00 Pre-gara (Nascar Trackpass e NBCSN) 22:30 Gara2 Cup Series (DAZN, Nascar T… - leopnd1 : Dominio di @KevinHarvick in gara 1 a @MISpeedway stanotte. Poteva perderla più volte ma ha tenuto giù... È la sua q… - VdVSport : ??? #NASCAR ?? Vince Kevin Harvick della Stewart-Haas Racing la gara del #FireKeepersCasino400 nel Michigan! ?? - nicofarella : RT @chepalleblog: La domenica bestiale dell’intrepido Motorista 9.40 Formula 3 11 Moto 3 11.05 Formula 2 12.20 Moto2 14 MotoGP Brno 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Nascar Michigan Nascar: in Michigan Harvick senza rivali in gara 1 Autosprint.it Nascar: in Michigan Harvick senza rivali in gara 1

È stata una gara per il secondo posto. Così ha spiegato un rassegnato Kyle Busch al termine della Firekeepers Casino 400, prima gara del weekend "doppio" della Nascar al Michigan International Speedwa ...

Michigan, gara 1: Harvick senza rivali

Kevin Harvick non ha avuto pietà nella prima gara del weekend NASCAR in Michigan. Il pilota del team Stewart-Haas ha dominato tutti e tre gli stage di gara resistendo anche a ben cinque re-start nelle ...

È stata una gara per il secondo posto. Così ha spiegato un rassegnato Kyle Busch al termine della Firekeepers Casino 400, prima gara del weekend "doppio" della Nascar al Michigan International Speedwa ...Kevin Harvick non ha avuto pietà nella prima gara del weekend NASCAR in Michigan. Il pilota del team Stewart-Haas ha dominato tutti e tre gli stage di gara resistendo anche a ben cinque re-start nelle ...