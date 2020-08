"Menagramo, bugiardo e traditore". Sgarbi scopre la peggiore delle "balle" e in tempo record fa a pezzi Speranza (Di domenica 9 agosto 2020) "Il ministro della Salute (e del Terrore) Speranza un Menagramo, bugiardo e traditore!". Con queste parole Vittorio Sgarbi si scaglia contro il ministro della Salute Roberto Speranza che, "nella sua fragilità e non sapendo nulla di salute, invece di educare il corpo agli anticorpi ha solo diffuso paura". Per il critico d'arte "contagiato non significa malato": "Tu dici bugie, menti per fingere che il modello italiano sia il migliore. Avete raccontato balle. Il nostro è il Paese che ha avuto più contagi". Poi Sgarbi prende di mira il linguaggio utilizzato dalle istituzioni durante la pandemia: "Il lockdown? Ma quando mai hai usato il termine lockdown? Parla come mangi". A Sgarbi la chiusura totale ... Leggi su liberoquotidiano

