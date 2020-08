Intesa Sanpaolo, 15 milioni per acquistare quadri di pregio: saranno esposti anche a Napoli (Di domenica 9 agosto 2020) Acquistate da Intesa Sanpaolo per 15 mln di euro cinque tele di maestri della pittura del Dopoguerra, tra cui Gerhard Richter, San Francis. Le opere, battute all’asta da Christie’s, e acquistate a UniCredit, entro fine anno dovrebbero essere esposte nelle Gallerie d’Italia di Intesa di Milano, Vicenza o Napoli. A darne notizia il quotidiano Repubblica secondo cui nella primavera del 2019 su impulso dell’ad Jean Pierre Mustier, UniCredit ha deciso di avviare la cessione della sua collezione artistica per finanziare in 10 mercati europei in cui è presente le attività di ‘banca ad impatto sociale’, sviluppando microcredito e progetti di sostegno ai più svantaggiati, e per ‘investire su giovani artisti’. La prima asta, secondo la ricostruzione di ... Leggi su ildenaro

