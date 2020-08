Incidente piazza Carlo III, parla il conducente: “Sono distrutto” (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sono distrutto, non le ho viste” così racconta la vicenda Emanuele il 21enne che ha investito due ragazze in piazza Carlo III a Napoli, portando alla scomparsa della 15enne Maya Gargiulo ed al ferimento di una 14enne. Queste le parole, riportate a Repubblica, da parte dell’autista della Smart che in preda all’emozione lascia il commento del tragico accaduto alla madre. “Siamo – spiega il genitore – distrutti psicologicamente il mio dolore è per la mamma della bambina, a quelle età sono delle bambine. Da mamma vorrei essere morta al posto suo”. “Mio figlio – continua la mamma di Emanuele – si sente in colpa ed è disperato per la morte di quella creatura, ma ancora non è chiara la dinamica. Dice di non averle ... Leggi su anteprima24

angiuoniluigi : RT @RepubblicaTv: Napoli, i cittadini sconvolti per l'incidente in piazza Carlo III: 'Povera piccina': Gli abitanti di Carlo III a Napoli s… - angiuoniluigi : RT @RepubblicaTv: Napoli, il padre della ragazza ferita nell'incidente in piazza Carlo III: 'Non si può morire a 15 anni sulle strisce pedo… - talullabellefle : RT @RepubblicaTv: Napoli, il padre della ragazza ferita nell'incidente in piazza Carlo III: 'Non si può morire a 15 anni sulle strisce pedo… - Mintauros1 : RT @RepubblicaTv: Napoli, i cittadini sconvolti per l'incidente in piazza Carlo III: 'Povera piccina': Gli abitanti di Carlo III a Napoli s… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Napoli, i cittadini sconvolti per l'incidente in piazza Carlo III: 'Povera piccina': Gli abitanti di Carlo III a Napoli s… -