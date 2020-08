Il Trono di Spade poteva diventare una serie animata (Di domenica 9 agosto 2020) Prima di essere contattato da HBO, George R.R. Martin aveva pensato di accettare la proposta di una serie animata de Il Trono di Spade. Quando è trascorso più di un anno dal discusso finale de Il Trono di Spade, George R.R. Martin ha scelto di raccontare quello che sarebbe potuto essere un adattamento alternativo della sua storia, ovvero una serie animata ambientata a Westeros e Essos. La confidenza è arrivata nel 2015 attraverso Not a Blog, il sito web dello scrittore statunitense che ha risposto ad un fan che gli chiedeva se qualcuno lo avesse mai contattato per adattare A Song of Fire and Ice (Cronache del ghiaccio e del fuoco) per l'universo animato. "Sì, è capitato spesso" ha risposto George R.R. Martin, il ... Leggi su movieplayer

Prima di essere contattato da HBO, George R.R. Martin aveva pensato di accettare la proposta di una serie animata de Il Trono di Spade. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 09/08/2020 Quando è trascorso più d ...

