Gioele non si trova, per gli investigatori il piccolo era con lei: forse ucciso e seppellito nel bosco (Di domenica 9 agosto 2020) Gioele Mondello non si trova. Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, la dj 43enne trovata morta a Caronia che secondo gli investigatori era con lei nel bosco dove è stata ritrovata. L’ipotesi piu’ drammatica, fatta dagli inquirenti, e’ che la donna potrebbe avere ucciso il figlio seppellendolo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Una storia strana, fin dai primi lanci di agenzia: una donna ed il figlio spariscono dopo un incidente in autostrada. Da lì in poi molte le domande, poche – ancora – le risposte. Che ci fosse qualcosa ...

Sono ore drammatiche, con la mente e con il cuore rivolti alla sorte del piccolo Gioele, 4 anni, dopo il ritrovamento del cadavere della madre, Viviana Parisi, 43 anni, ieri ad un chilometro e mezzo d ...

