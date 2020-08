Dr Pimple Popper: la Dottoressa Schiacciabrufoli ha rimosso un corno di rinoceronte dalla testa di una ragazza (Di domenica 9 agosto 2020) Si tratta probabilmente di uno dei casi trattati dalla Dottoressa Pimple Popper, la famosa Schiacciabrufoli della tv, che ha fatto più scalpore quello che ha visto la esperta e chirurga Sandra Lee affrontare una situazione a dir poco particolare vissuta dalla nascita dalla sua paziente, Lisa.La giovane Lisa, originaria del Texas, 43 anni e mamma di due splendidi bimbi, si è infatti rivolta nel corso della prima stagione del programma alla Dottoressa Schiacciabrufoli per poter risolvere una volta per tutte il suo grave problema. Arrivata al consulto con Sandra Lee in lacrime, a Lisa è bastato sciogliere i capelli per mostrare apertamente quale fosse il suo problema; un corno di ... Leggi su blogo

