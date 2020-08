Cattolica, la donna che ha partorito in spiaggia il 7° figlio: “Non sapevo di essere incinta” (Di domenica 9 agosto 2020) Tamara ha 45 anni e la scorsa settimana è finita su tutti i giornali perché ha partorito sulla spiaggia di Cattolica (Rimini) il suo settimo figlio. La donna, una turista austriaca in vacanza nel nostro Paese con la numerosa famiglia, afferma: “Non sapevo di essere incinta”. Una vicenda che continua ad avere dell’incredibile. Non sapeva di essere incinta “Non sapevo di essere incinta“. Parola di Tamara Kemetinger, la turista austriaca che lo scorso sabato 1° agosto ha dato alla luce un bambino sulla spiaggia di Cattolica. È il settimo figlio di Tamara, sposata con Robert. Insieme agli altri 6 figli, di ... Leggi su thesocialpost

