Cagliari, obiettivo Florenzi per la difesa: Nainggolan può convincerlo (Di domenica 9 agosto 2020) Il Cagliari sarebbe interessato ad acquistare Alessandro Florenzi secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Il Cagliari è interessato all’acquisto di Alessandro Florenzi nella sessione estiva di mercato. Il suo ingaggio da tre milioni di euro rappresenterebbe l’unico ostacolo per la società rossoblu. Il club farebbe quindi forza su Radja Nainggolan, in caso rimanesse in terra sarda, con cui Florenzi ha un ottimo rapporto fin dai tempi della Roma. Inoltre il giocatore italiano ritroverebbe pure il suo ex tecnico, Eusebio Di Francesco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

