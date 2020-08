Bielorussia al voto: si teme per la sicurezza della rivale di Lukashenko (Di domenica 9 agosto 2020) Svetlana Tikhanovskaya non ha trascorso la notte nel proprio appartamento. Fermati diversi suoi collaboratori. Leggi su media.tio.ch

MINSK - Non ha trascorso la notte nel suo appartamento per ragioni di sicurezza Svetlana Tikhanovskaya, la principale rivale del presidente Aleksandr Lukashenko alle elezioni presidenziali di oggi in ...Minsk, 09 ago 09:42 - (Agenzia Nova) - Alcuni degli osservatori elettorali nazionali, che monitorano le elezioni presidenziali in corso in Bielorussia, stanno agendo al di fuori dei limiti del loro ma ...