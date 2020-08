Berlusconi-Pascale, i risvolti dell'addio: ecco che fine fanno Dudù e cagnetti (Di domenica 9 agosto 2020) Come tutti gli addii anche quello di Silvio Berlusconi e Francesca Pascale ha delle conseguenze. Dopo nove anni d'amore i due sono giunti a un accordo. No, non parliamo di soldi, ma di cani. I due ormai ex hanno infatti optato per un "affido condiviso" per Dudù, la compagna Dudina e il cucciolo Peter Pan. I tre cagnolini - come spiega Il Tempo - sono a Villa Certosa con il Cavaliere, mentre Wendy e Trilli, sorelline di Peter Pan, stanno a casa Pascale fino a estate terminata. La Pascale, oltre agli amici a quattro zampe, ha ottenuto anche un assegno da venti milioni di euro e firmato un accordo di mantenimento da un milione all'anno. Senza contare poi la villa in Brianza con un parco di 40 mila metri quadrati. "Da quando mi sono trasferita a Villa ... Leggi su liberoquotidiano

