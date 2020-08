Viviana Parisi e quel buco di 20 minuti. Il pm: "Credo che sia viva" (Di sabato 8 agosto 2020) Da 5 giorni non si sa nulla di Viviana Parisi e del piccolo Gioele , che lunedì 3 agosto sono saliti in auto per andare al centro commerciale e invece hanno preso l'autostrada verso il nulla. A fare - ... Leggi su quotidiano

zazoomblog : Viviana Parisi e il figlio Gioele dalla Guarda Medica con febbre alta: le parole del medico - #Viviana #Parisi… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Un buco di venti minuti. Venti minuti che potrebbero risolvere il caso di Viviana Parisi scomparsa lunedì 3 agosto con il figl… - innocencelos7 : RT @thelastpeterpan: è scomparsa questa donna, Viviana Parisi, presso l'autostrada A 20 che, a seguito di un incidente, nell'ambito del com… - zazoomblog : Viviana Parisi ora parla la cognata: “E’ scappata perché si è depressa durante il lockdown” - #Viviana #Parisi… - infoitinterno : Viviana Parisi scomparsa, che cosa hanno scoperto: 'C'è un buco di venti minuti' -