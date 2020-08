Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2020 ore 11:30 (Di sabato 8 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2020 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CONTINUA L’ESODO ESTIVO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE ITALIANE, RICORDIAMO CHE PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI E’ IN VIGORE FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA. A QUESTO PROPOSITO CI SONO ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 AUTOSTRADA DEL SOLE, IL TRAFFICO E’ INFATTI CONGESTIONATO TRA GUIDONIA E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DA TORRENOVA. PROSEGUONO I LAVORI SULLA A24 Roma-TERAMO: NELLO SPECIFICO SUL ... Leggi su romadailynews

