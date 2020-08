‘Uomini e Donne Story’, il percorso di Giada Toffano e Simone Steca (Di sabato 8 agosto 2020) Tra le prime troniste, nel senso moderno del termine, di Uomini e Donne i veterani del dating show di Canale 5 ricorderanno sicuramente Giada Toffano che con Simone Steca diede vita a una romantica scelta e un’intensa storia d’amore durata, tra alti e bassi, ben quattro anni. Arrivata nel programma condotto da Maria De Filippi nel 2005, Giada aveva dichiarato di cercare un riscatto sentimentale: da due anni, infatti, cresceva da sola il figlio Brando, nato da una relazione finita male. Un riscatto che la giovane trovò grazie alla sua storia con Simone, bellissimo e tenebroso corteggiatore che, tra tutti (compreso un giovanissimo Leonardo Greco), colpì subito la tronista, come ha dichiarato lei stessa in una recente intervista: La mia ... Leggi su isaechia

Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare donne e uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per tutelare la sicurezz… - matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - MemoresFidei : RT @Pontifex_it: Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui, il sole… - ReiKashino : RT @anna_salvaje: Dice Calderoli, in una seduta pubblica al Senato, che gli uomini sono più votati perché scopano più delle donne (e ogni s… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne «Orco del tribunale» e «sessista»: chi è Eric Dupond-Moretti, il nemico delle femministe Corriere della Sera