Tragedia a Napoli, ragazzine travolte da auto: muore 15enne (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stato un tragico incidente stradale quello che ha portato alla morte di una ragazza di 15 anni avvenuto ieri notte a piazza Carlo III. La vittima stava attraversando la strada con un’amica di 14 anni quando entrambe sono state investite da una Smart Forfour. Il ragazzo alla guida, appena 21enne, dopo lo schianto si è immediatamente fermato ed è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, i cui risultati arriveranno nei prossimi giorni, per verificare se era alla guida in stato di ebrezza. Inutile l’intervento dei soccorsi per la 15enne che, a causa del violento impatto, è deceduta sul colpo. L’amica, invece, trasportata in ospedale, non ha riportato ferite gravi ma solo una lesione alla gamba che guarirà nel giro di pochi giorni. Sul ... Leggi su anteprima24

juornoit : #Tragedia a Napoli, una ragazzina di 15 anni investita e uccisa e una 14enne in gravi condizioni - Fernick88 : @napoli_tifo @GiovanniSetaro @Ruttosporc Più che col sangue (non è colpa di chi era in campo a giocare quella trage… - Euro_comunica : Il giorno che Napoli visse una tragedia come quella avuta a Beirut - Mafara72 : RT @AlekosPrete: #MarioPaciolla: l'umanità e la tragedia nel fumetto di @channeldraw Verità e #giustiziapermariopaciolla - GrossoMarty494 : RT @AlekosPrete: #MarioPaciolla: l'umanità e la tragedia nel fumetto di @channeldraw Verità e #giustiziapermariopaciolla -