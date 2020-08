Saronno, adescava minori sui social per poi abusarne: condannato a 7 anni (Di sabato 8 agosto 2020) Saronno, Varese,, 8 agosto 2020 - adescava i ragazzini in rete usando un falso profilo femminile , poi dopo averli attirati a casa sua a Saronno, in provincia di Varese, al buio, travestito da donna ... Leggi su ilgiorno

L'uomo è stato arrestato lo scorso novembre, la sentenza del gup è arrivata nei giorni scorsi. Il 49enne è accusato di violenza sessuale nei confronti di tre minorenni e una tentata violenza nei confr ...

L'uomo è stato arrestato lo scorso novembre, la sentenza del gup è arrivata nei giorni scorsi. Il 49enne è accusato di violenza sessuale nei confronti di tre minorenni e una tentata violenza nei confr ...Saronno (Varese), 8 agosto 2020 - Adescava i ragazzini in rete usando un falso profilo femminile, poi dopo averli attirati a casa sua a Saronno, in provincia di Varese, al buio, travestito da donna a ...