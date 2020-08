‘Mundo Deportivo’: “Allegri congela l’accordo con il Psg e aspetta la Juventus” (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus, esonerato dopo una stagione dai risvolti altalenanti, culminata con l’eliminazione dalla Champions League 2019/2020. Il ‘Mundo Deportivo’ ha recentemente lanciato un’indiscrezione interessante e che avrebbe del clamoroso, nel caso in cui venisse confermata: Massimiliano Allegri avrebbe congelato l’accordo con il Paris Saint-Germain, promettendosi alla Juventus e aspettando una convincente proposta di quest’ultima. Un ritorno del tecnico italiano riporterebbe uno stile di gioco opposto rispetto a quello ideato da Sarri, quest’ultimo amante di uno stile offensivo e spregiudicato, seguiranno aggiornamenti in merito. Leggi su sportface

