MotoGp – Iniziano le qualifiche del Gp di Brno: Quartararo fiuta la pole, Dovizioso fuori dal Q2 [LIVE] (Di sabato 8 agosto 2020) Archiviato il doppio appuntamento spagnolo che ha cambiato il volto del Motomondiale, escludendo di fatto Marc Marquez dalla lotta per la vittoria del titolo, la MotoGp si sposta in Repubblica Ceca per un sabato di fuoco con le qualifiche grandi protagoniste del pomeriggio di Brno. Quartararo e Morbidelli i progagonisti delle ultime sessioni di prove libere, con una lotta per la pole che si prospetta interna al box Petronas. Valentino Rossi e Maverick Vinales pronti ad inserirsi, mentre Dovizioso fallisce la rimonta non riuscendo a passare nel Q2. Il racconto delle qualifiche del Gp di Brno LIVE: 14:25 – Rins e Binder accedono al Q2! Nakagami perde il giro che lo avrebbe inserito nel Q2. Delude Dovizioso ... Leggi su sportfair

