“Mia moglie…”. Gerry Scotti lo racconta per la prima volta: la confessione amara dopo l’addio all’ex Patrizia (Di sabato 8 agosto 2020) Gerry Scotti, la confessione arriva solo oggi. Uno dei conduttori più stimati di sempre ha rivelato tutto durante un’intervista rilasciata per Vanity Fair. Parole forti che commuovono nei confronti dell’ex moglie del conduttore, Patrizia Grosso, e madre del loro Edoardo. I due hanno divorziato nel 2009 per un motivo preciso che esce fuori solo adesso. Nella vita di Gerry Scotti oggi esiste Gabriella Perino, donna ricca di attenzioni e riservata tanto quanto il conduttore. Sulla loro vita privata non si conosce molto, se non che i due si sono conosciuti nel 2004 per poi prendere insieme la decisione di andare a convivere a Milano nel 2011. Ma nel passato di Gerry preme ancora il ricordo di quel matrimonio fallito.



. prima di ... Leggi su caffeinamagazine

diceNiNi : @DarkLadyMouse Dopo tanti anni ancora mi stupisco di come io riesca a tenermi nelle tasche tutto ciò che mi serve m… - giomo2 : RT @giusvo: Dopo una lunga trattativa con mia moglie sono riuscito finalmente a coronare uno dei miei più grandi sogni. Alla fine sono rius… - Arrow17S : RT @GuidoCrosetto: Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici. Quindi n… - ilNonnoSimpson : RT @GuidoCrosetto: Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici. Quindi n… - Angelika040571 : RT @GuidoCrosetto: Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici. Quindi n… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mia moglie…” Tony Colombo organizza flash mob a sorpresa per la futura moglie - Il matrimonio alla Sonrisa a Sant'Antonio Abate IlCorrierino.com