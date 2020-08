Linea 6, completata la cupola della stazione di Chiaia (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – stazione Chiaia, è stata completata la cupola posta al di sopra della banchina della Metropolitana di Napoli Linea 6. Ad annunciarlo, nella giornata di oggi, è stato l’assessorato all’Urbanistica e ai Beni comuni di Napoli. La cupola, progettata dall’architetto partenopeo Uberto Siola è arricchita dalle opere dell’artista Peter Greenaway. Mentre, per quanto riguarda i cantieri della stazione, sono stati ultimate le opere strutturali. La stazione di Chiaia dovrebbe così essere pronta per la fine dell’anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

RosaConte20 : RT @NapoliToday: #Cronaca #Chiaia Stazione Chiaia Linea 6, completata l'imponente cupola sulla banchina - B_Daniele : RT @NapoliToday: #Cronaca #Chiaia Stazione Chiaia Linea 6, completata l'imponente cupola sulla banchina - NapoliToday : #Cronaca #Chiaia Stazione Chiaia Linea 6, completata l'imponente cupola sulla banchina - abruzzoweb : INCENDI L'AQUILA, COMPLETATA LINEA TAGLIAFUOCO DA DUE CHILOMETRI - infoitinterno : L'Aquila, a Cansatessa completata linea tagliafuoco lunga 2 km -

Ultime Notizie dalla rete : Linea completata

NapoliToday

Moto3 Gp Repubblica Ceca Brno Prove Libere 1 – I piloti della classe Moto3 sono tornati in pista a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, quarta tappa del Motomondiale 2020 della classe cadett ...Antonio Felix da Costa centra la seconda vittoria stagionale in Formula E, meritandosi il successo di Gara 1 a Berlino. Prestazione davvero impeccabile quella messa in pista da Antonio Felix da Costa ...