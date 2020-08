Juventus, il fallimento e l'ora delle scelte (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus esce dalla Champions League contro il Lione condannandosi a giudicare un fallimento la campagna europea e, per trascinamento, la stagione. Non basta il nono scudetto consecutivo, vinto di corto muso e con rendimento calante, per giustificare Sarri e un progetto che doveva cambiare dalle radici il dna di un gruppo vincente ma un po' logoro. Non è un'annata agrodolce ma, come l'ha definita Agnelli per il resto molto lucido nel mettere la faccia dopo la debacle come un anno fa dopo l'Ajax, ma molto peggio con impatti evidenti sul futuro immediato della società.L'eliminazione precoce dall'Europa rappresenta l'apice di una serie di scommesse perse. Dall'inverno il progetto scricchiolava e dopo il lockdown l'inerzia è diventava inarrestabile. La migliore Juventus si è vista in autunno, poi è ... Leggi su panorama

