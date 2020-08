Infezione polmonare: approvata amikacina (Di sabato 8 agosto 2020) Infezione polmonare da micobatteri non tubercolari: arriva il parere europeo positivo per amikacina liposomiale Il Chmp dell’Agenzia Europea del Farmaco ha adottato un parere positivo per l’approvazione di amikacina liposomiale per via inalatoria per il trattamento delle infezioni polmonari non tubercolari sostenute da Mycobacterium avium Complex negli adulti con limitate opzioni di trattamento e che non presentano fibrosi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Il Chmp dell’Agenzia Europea del Farmaco ha adottato un parere positivo per l’approvazione di amikacina liposomiale per via inalatoria per il trattamento delle infezioni polmonari non tubercolari sost ...

Coronavirus: gli asintomatici hanno la stessa carica virale di chi mostra i sintomi

Nel naso, nella gola e nei polmoni degli asintomatici c’è una carica virale simile ai pazienti che invece mostrano i sintomi tipici dell’infezione del nuovo coronavirus. A suggerirlo è un nuovo studio ...

