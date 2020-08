GP Brno qualifiche Moto2: pole a sorpresa per Roberts (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo la MotoGP, anche le qualifiche della Moto2 di questo GP di Brno regalano un primatista inatteso. Con 2’01″692, Joe Roberts si prende la pole position, per la seconda volta nella sua ancora giovane carriera. Il pilota statunitense precede Sam Lowes ed Enea Bastianini, il migliore degli italiani. Questi tre comporranno la prima fila della gara di domani. It's a second-ever pole position for @JoeRobertsracer! The demons and struggles of Jerez have well and truly been done away with! #CzechGP #Moto2 pic.twitter.com/P7vTQ5kN2i— MotoGP (@MotoGP) August 8, 2020Non è una buona sessione per gran parte dei protagonisti del campionato. Luca Marini partirà soltanto decimo, ma peggio di lui va Testuta Nagashima. Il ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportMotoGP : CLAMOROSA SORPRESA DI ZARCO ?? Yamaha battute, qualifica incredibile di Aprilia I tempi ? - SkySportMotoGP : FP4 e Qualifiche: è il momento decisivo del sabato della #MotoGP. Qui tutti gli aggiornamenti da Brno ?? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Morbido cade, El Diablo va in testa! (?? #FP4) #VR46 5°, Dovi 6°: sarà una qualifica bollente ?? I tempi delle FP4 e… - MotociclismoIT : Miglior tempo per Joe Roberts nelle qualifiche Moto2 di Brno - BarbaraPremoli : MotoGP: Zarco, Quartararo e Morbidelli nelle qualifiche di Brno -