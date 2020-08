Gnassi. Dal decreto Agosto risposte importanti per il turismo (Di sabato 8 agosto 2020) L'esperienza recente insegna a non farsi prendere da facili entusiasmi e di attendere l'ufficializzazione in Gazzetta Ufficiale, ma si va finalmente delineando un risultato decisivo per la ... Leggi su newsrimini

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi commenta l’approvazione da parte del consiglio dei ministri del cosiddetto “decreto Agosto”, che dedica un pacchetto del valore di 3 miliardi di euro a turismo e cul ...

Zavoli, le foto dell'addio a Rimini

L'ultimo desiderio di Sergio Zavoli è stato rispettato: il grande giornalista è tornato a casa, nella sua Rimini che lo accolto e omaggiato con profondo affetto. E adesso riposa a pochi passi dall'ami ...

