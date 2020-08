Follia a Ischia, mazzate nella zona della movida: due denunce (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – I Carabinieri della Stazione di Ischia hanno denunciato per lesioni personali aggravate un 33enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine ed un 23enne di Ischia incensurato. I due – nella prima mattinata dello scorso 4 agosto – hanno aggredito un 24enne sulla Riva Destra del Porto, zona famosa perché è una delle aree di movida più note dell’Isola. I militari hanno visto le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed ascoltato dei testimoni riuscendo così ad individuare i 2 aggressori che – per futili motivi – si sono scagliati violentemente e ripetutamente con calci e pugni nei confronti della vittima. Il 24enne, infatti, ... Leggi su anteprima24

