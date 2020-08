Chievo-Spezia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming andata semifinale playoff Serie B (Di sabato 8 agosto 2020) Chievo-Spezia sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming dell’andata delle semifinali dei playoff di Serie B. Al Bentegodi i clivensi cercheranno a tutti i costi di vincere, visto che con due pareggi i liguri centrerebbero la qualificazione in finale in virtù del miglior piazzamento in regular season. Calcio d’inizio alle ore 21 di sabato 8 agosto, diretta tv su Dazn 1 e streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

