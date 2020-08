Capello punge Sarri: “Dybala rischio che non andava preso. Non c’è solo un sistema di gioco…” (Di sabato 8 agosto 2020) Non le manda certo a dire Fabio Capello nei confronti della Juventus e di Maurizio Sarri dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League per mano del Lione. Non è bastato il successo per 2-1 alla Vecchia Signora per passare il turno. Tanta delusione e soprattutto una valanga di critiche.Capello: "rischio Dybala non da correre. Io avrei messo..."caption id="attachment 986677" align="alignnone" width="645" Sarri (Getty Images)/captionParlando negli studi di Sky, Capello ha spiegato la sua visione della partita e ha punzecchiato Sarri su qualche scelta azzardata: "Io avrei messo Cuadrado nel tridente, la leggevo in un'altra maniera questa sfida. Pensavo che già dall'inizio mettesse il colombiano alto al posto di Bernardeschi e invece...". Poi su ... Leggi su itasportpress

