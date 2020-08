Bergamo, va in pensione ma non c'è il sostituto: dipendente del Comune lavora gratis per quattro mesi (Di sabato 8 agosto 2020) commenta E' andata in pensione a metà marzo Marisa Avogadro , dipendente del Comune di Capizzone, in provincia di Bergamo, una delle zone più colpite dal Coronavirus, ma nessuno poteva sostituirla ... Leggi su tgcom24.mediaset

Bergamo, va in pensione ma non c'è il sostituto: dipendente del Comune lavora gratis per quattro mesi

