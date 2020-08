Atalanta, allarme Gollini: “C’è una lesione al mio crociato, sarò un tifoso in più” (Di sabato 8 agosto 2020) Pierluigi Gollini ha annunciato sui social network la gravità dell’infortunio al ginocchio, che lo aveva costretto a lasciare anzitempo la sfida contro l’Inter, valida per la trentottesima giornata della Serie A 2019/2020. Il portiere italiano non accompagnerà i compagni nell’appuntamento di Champions orobico con il Paris Saint-Germain di Neymar, assenza senza dubbio pesante. Di seguito le dichiarazioni dell’estremo difensore di proprietà dell’Atalanta, rammaricato per lo stop forzato: “Ragazzi, purtroppo bandiera bianca. C’è una lesione al mio crociato. Ho provato a spingere nei giorni scorsi ma sentivo che c’era qualcosa che non andava. E la risonanza di ieri l’ha confermato. C’è una lesione che prima non ... Leggi su sportface

