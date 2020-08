VIDEO | A Trieste nidi aperti dal 7 settembre, ma mense in forse (Di venerdì 7 agosto 2020) TRIESTE – Ripartono il 7 settembre prossimo gli asili nido comunali e convenzionati di Trieste, una settimana più tardi inizieranno anche le scuole d’infanzia comunali. Per entrambi l’anno educativo si chiuderà il 30 giugno 2021. Lo fa sapere l’assessore all’Educazione del Comune di Trieste, Angela Brandi, aggiungendo come la ripartenza interessa anche i ricreatori comunali, però in due tempi: dal 9 all’11 settembre solo le mattine, mentre dal 14 settembre anche i pomeriggi. Leggi su dire

GDF : Operazione contro il #contrabbando di carburanti. #GDF #Trieste, con il coordinamento di @Europol, esegue maxi sequ… - fradelliq : RT @ARPAFVG: In #barca con @ARPAFVG. Oggi vi portiamo con noi al largo di #Trieste, dove stiamo misurando il rumore subacqueo e i parametri… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Le scuole d'infanzia comunali di #Trieste apriranno il 14 settembre, gli asili nido invece una settimana prima. Il @Comunedi… - holidaystrieste : RT ARPAFVG: In #barca con ARPAFVG. Oggi vi portiamo con noi al largo di #Trieste, dove stiamo misurando il rumore s… - TgrRaiFVG : Le scuole d'infanzia comunali di #Trieste apriranno il 14 settembre, gli asili nido invece una settimana prima. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Trieste VIDEO | A Trieste nidi aperti dal 7 settembre, ma mense in forse - DIRE.it Dire Manifestazione antifascista a Trieste contro il blitz di Casa Pound in Regione

(Agenzia Vista) Trieste, 07 agosto 2020 Manifestazione antifascista a Trieste contro il blitz di Casa Pound in Regione Manifestazione in Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste contro l’irruzione di Casa ...

Trieste, davanti alla Prefettura il presidio di Cgil e Anpi-Vzpi in risposta al blitz di Casa Pound

TRIESTE Un presidio in piazza Unità davanti alla Prefettura "In risposta ai gravissimi fatti del 4 agosto" che hanno visto l'irruzione di un gruppo di militanti di Casa Pound nell'aula del Consiglio r ...

(Agenzia Vista) Trieste, 07 agosto 2020 Manifestazione antifascista a Trieste contro il blitz di Casa Pound in Regione Manifestazione in Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste contro l’irruzione di Casa ...TRIESTE Un presidio in piazza Unità davanti alla Prefettura "In risposta ai gravissimi fatti del 4 agosto" che hanno visto l'irruzione di un gruppo di militanti di Casa Pound nell'aula del Consiglio r ...