Toritto: incendiata l’auto di una dirigente del Comune Decima intimidazione del genere dall'insediamento del sindaco due anni fa (Di venerdì 7 agosto 2020) Scrive Mario Loizzo, presidente del consiglio regionale della Puglia: Non può passare inosservata l’escalation di atti intimidatori che si sta verificando dall’inizio dell’anno a Toritto. L’incendio doloso dell’auto di funzionario del Comune, questa notte, si aggiunge ad altri eventi analoghi. Da gennaio, sono state date alle fiamme le vetture del sindaco Pasquale Regina, del vicesindaco e di altri cittadini vicini all’Amministrazione. La situazione sta diventando insostenibile, fanno sapere da Toritto, dov’è prevista per la settimana prossima la convocazione di un Consiglio comunale monotematico. Nel 2013 si registrarono altri episodi ai danni del primo cittadino di allora e del segretario Pd locale. Le forze ... Leggi su noinotizie

zazoomblog : Toritto: incendiata l’auto di una dirigente del Comune Decima intimidazione del genere dallinsediamento del s… - gianvitocafaro : RT @TgrRaiPuglia: L'ultimo di una serie di attentati incendiari contro l'amministrazione della cittadina murgiana. Il servizio di @gianvito… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: L'ultimo di una serie di attentati incendiari contro l'amministrazione della cittadina murgiana. Il servizio di @gianvito… - romi_andrio : RT @TgrRaiPuglia: L'ultimo di una serie di attentati incendiari contro l'amministrazione della cittadina murgiana. Il servizio di @gianvito… - TgrRaiPuglia : L'ultimo di una serie di attentati incendiari contro l'amministrazione della cittadina murgiana. Il servizio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Toritto incendiata

Telebari srl

Questa notte a Toritto, in via Gioacchino Murat, è divampato un incendio che ha causato ingenti danni all’abitazione e all’automobile della dott.ssa Giovanna Bracco, responsabile finanziario del Comun ...La notizia arriva da Facebook ed è stata pubblicata dalla pagina istituzionale del Comune di Toritto. “Intorno alle ore 2.45 della scorsa notte – scrivono da Palazzo di Città – in via Gioacchino Murat ...