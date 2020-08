Silverstone, Perez ancora positivo: Hulkenberg resta in Racing Point (Di venerdì 7 agosto 2020) Sarà ancora Nico Hulkenberg il sostituto di Sergio Perez per il GP-bis di Silverstone di F.1 di questo fine settimana, valido come GP 70° Anniversario. Il tedesco è stato confermato dalla Racing Point ... Leggi su gazzetta

Sport_Mediaset : #F1, speranza #Perez a #Silverstone: chi correrà per la Racing Point? #SportMediaset - SkyTG24 : Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone - dinoadduci : Perez ancora positivo: Hulkenberg resta sulla Racing Point a Silverstone - Gazzetta_it : #F1 #Perez ancora positivo: #Hulkenberg resta sulla #RacingPoint a #Silverstone - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: A #Silverstone c'è di nuovo #Hulkenberg al volante della #RacingPoint ?? #Perez ancora positivo al #COVID19 ?? -