Salvo La Monica: dalla Sicilia alla conquista del web (Di venerdì 7 agosto 2020) Superato il Milione di iscritti sul suo canale Youtube dalla Sicilia alla conquista del web. Una sfida che è diventata realtà per Salvo La Monica, 33enne, siracusano, che dal 2010 ad oggi ha avuto un successo sempre crescente tra i giovani utenti della rete. Oggi a distanza di 10 anni è riuscito a superare la soglia di un milione di iscritti sul suo canale youtube, un traguardo molto difficile da raggiungere ma possibile, se alla base ci sono creatività e voglia di fare. Diplomato al Liceo Artistico e laureato in scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Siracusa ha sfruttato i suoi titoli al servizio della sua passione, diventata un’occasione di lavoro.All’inizio ha messo in atto le sue ... Leggi su laprimapagina

