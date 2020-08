Salvini lo sciacallo del Covid: 'Conte va processato per aver sequestrato milioni di italiani' (Di venerdì 7 agosto 2020) Uno sciacallo che passa con disinvoltura dal fare il garantista, per se, e il forcaiolo, per gli altri, che dice cose senza senso e che dimentica le stupidaggini da lui dette nei mesi della crisi con ... Leggi su globalist

Uno sciacallo che passa con disinvoltura dal fare il garantista (per se) e il forcaiolo (per gli altri) che dice cose senza senso e che dimentica le stupidaggini da lui dette nei mesi della crisi con ...

Siamo uomini o caporali?

Essere perseguitato da un povero di spirito come Salvini mette più tristezza che rabbia. Tristezza per quelle persone, disgraziatamente troppe, che gioiscono delle abili bassezze di un uomo che, sfort ...

Uno sciacallo che passa con disinvoltura dal fare il garantista (per se) e il forcaiolo (per gli altri) che dice cose senza senso e che dimentica le stupidaggini da lui dette nei mesi della crisi con ...